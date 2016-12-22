Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения снайперские винтовки

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 45 раз, более 800 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 21-го на 22-е декабря азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 45 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 800 раз стреляла в сторону армянских позиций. Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения в направлении Мартуни снайперские винтовки.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».