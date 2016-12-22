Азербайджан на грани кризиса: Обесценивание маната, закрытие банков, сокращение резервов ЦБ

В Азербайджане ожидается экономический спад, причем, согласно опубликованному на днях прогнозу, экономический спад составит примерно 3%. В следующем же году ожидается нулевой экономический рост. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил экономист Акоп Сафарян, комментируя развития в сфере элономики Азербайджана.

- Господин Сафарян, в каком положении оказалась экономика Азербайджана? Опубликованные экономические показатели указывают на то, что спад, кажется, продолжается.

- В течение последних двух-трех лет экономическое положение Азербайджана постепенно ухудшалось. Это не только мнение армянских экспертов. Об этом же говорят и сами азербайджанские эксперты, международные организации. Если посмотреть на показатель экономического роста, то в этом году он отрицательный. В Азербайджане ожидается экономический спад, причем, этот спад составит примерно 3%. В следующем же году ожидается нулевой экономический рост, и лишь в 2019 году возможен процесс восстановления экономики Азербайджана.

- На самом ли деле это обусловлено снижением доходов от нефтепродуктов? Согласно последним данным, доходы от нефти снизились на 30%.

- Все неблагоприятные экономические события 2014-2015 годов можно связать с низким уровнем цен на нефть, однако сейчас к этому прибавились и другие существующие в стране экономические проблемы. В частности, разложение банковской системы, проблема неэффективного управления курсом маната, ежедневные рекордные показатели инфляции маната в отношении доллара. То есть, цены на нефть влияют, однако изнутри уже наблюдаются признаки экономического кризиса, которые, в свою очередь, влияют на на всю экономическую среду.

- К каким последствиям могут привести рекордные показатели обесценивания маната?

- В первую очередь, обесценивание маната повлияет на рост цен. То есть, в ближайшее время в Азербайджане будет наблюдаться значительный рост цен. На данный момент инфляция в Азербайджане уже составляет 12%. В этом году, как и в тот же период прошлого года, велика вероятность того, что к Новому году будет иметь место обесценивание маната довольно большими темпами. Повторится прошлогодний сценарий, когда крупные торговые центры пересмотрели и подняли цены.

- В прошлом году из-за подобной ситуации некоторые азербайджанские компании закрылись, в некоторых были значительно сокращены рабочие места. Какие тенденции наблюдаются в этом плане?

- На данный момент по части банков могу сказать, что в 2016 году закрылись 10 коммерческих банков. То есть, в Азербайджане назрел серьезный банковский кризис, который, предположительно, продолжится. Одним из важнейших событий года является сокращение резервов Центробанка. То есть, для удержания нынешнего курса маната ЦБ постоянно проводил интервенции. По положению на 30 ноября 2016 года международные резервы ЦБ Азербайджана составляют 4 млрд долларов. Для сравнения, в декабре 2014 года они составляли 14 млрд. В течение двух лет ставшие предметом гордости для Азербайджана резервы сократились весьма существенно.

- Каковы прогнозы на 2017 год? На самом ли деле эти негативные тенденции проявятся?

- Однозначно. Как я уже отметил, покупательная способность рядовых граждан снизилась, сократился торговый товарооборот страны. То есть, в целом, экономика Азербайджана переживает спад. За 11 месяцев 2016 года торговый товарооборот сократился на 18%, экспорт – на 22%. Обесценивание маната приведет к росту цен, что создаст напряженность в преддверие новогодних праздников. В этом году госдолг Азербайджана превысил 20%. Это не так много, однако два года назад он составлял всего 7%. Причем, наблюдается тенденция роста внешнего госдолга.

Интервью – Анны Гзирян

Фото: со странички Акопа Сафаряна в соцсети Fаcebook