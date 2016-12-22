Вследствие столкновения с силами ИГИЛ Турция потеряла 14 военнослужащих

Во время проведения военных действий в рамках операции «Щит Евфрата» боевики ИГИЛ нанесли удары по позициям турецких ВС на севере Сирии – в Эль-Бабе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет». В операции, которая началась 20-го декабря, Турция потеряла уже 14 военнослужащих.

Вследствие столкновения с силами ИГИЛ были ранены 33 турецких военнослужащих.

Генштаб ВС Турции сообщает, что ВВС Турции нанесли удары по 67 мишеням ИГИЛ, уничтожив 138 террористов.

С 24-го августа 2016 года Турция проводит на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Под предлогом борьбы с ИГИЛ, Турция основные удары наносит по позициям сирийских курдов. С начала боевых действий по сей день турецкая сторона потеряла уже 35 военнослужащих.