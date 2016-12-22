МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 22-го декабря межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты. Дорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяц труднопроходимы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на перевале Варденяц, на дорогах Сараван-Зангер, Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Степанаван-Алаверди, Берд-Чамбарак, Маралик-Ланджик, Маралик-Артик, Вардахпюр-Ашоцк, Цовамарг-Амасия, Сисиан-Капан– местами гололед.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.