Предстоящие новости:22.12.2016

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 22-го декабря, по решению председателя НС Г.Саакяна, согласно ст.70 Конституции, по инициативе правительства созывается внеочередная сессия НС – по повестке дня инициатора.

В НС Армении состоится четвертое совместное заседание Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Сегодня, 22-го декабря, состоится очередное заседание правительства Армении. В повестке – вопрос создания в НКР филиала Матенадарана – научно-культурного центра «Гандзасар-Матенадаран».

Сегодня, 22-го декабря, после заседания правительства Армении состоится итоговая пресс-конференция министра юстиции Армении Арпине Ованнисян.

Сегодня, 22-го декабря, состоится пресс-конференция директора Института истории НАН Армении Ашота Мелконяна, посвященная итогам года.

Экспертное сообщество обсуждает визит президента Ирана Хасана Рохани в Армению. Сегодня, 22-го декабря, состоятся пресс-конференции ираниста Вардана Восканяна, ираниста Артема Тонояна и эксперта по региональным вопросам Армена Петросяна, посвященные этой теме.

Итоги года подводит компания «Санитек». Сегодня, 22-го декабря, состоится пресс-конференция представителей компании «Санитек» - исполнительного директора Николаса Тавиля, исполнительного менеджера Аргишти Тиграняна.

В Детско-юношеской спортивной школе по стрельбе Еревана состоится Мероприятие «Лучший спортсмен года». Состоятся награждения.

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