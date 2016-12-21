Скальные фрагменты в Мартакерте вызвали исключительный интерес: замминистра экономики НКР

Замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян прокомментировал фотоснимки кольцевидного и шаровидного скальных фрагментов, опубликованных на его странице в Facebook, отметив, что они обнаружены на подступах к Мартакерту, и сказал, что это окаменевшие останки древнейших животных.

Как передает «Арменпресс», замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян рассказал, что эти фрагменты были изучены учеными, и есть предварительные сведения, что это окаменевшие останки древнейших животных Юрского периода (примерно 160 млн лет давности). В любом случае, необходимо привлечь внимание специалистов и продолжить исследования.

«С учетом исключительности скальных фрагментов, трудно их сопоставить с аналогами, следовательно, трудно понять их происхождение или же наличие элемента культурного происхождения»,- сказал он.

Замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян поясняет, что скальные фрагменты обнаружены на подступах к Мартакерту, их обнаружил один из жителей города. Последний сообщил о своей находке сотрудникам службы защиты исторического наследия. «С учетом интереса к находке в соцсетях и в прессе, мы попытаемся быстро и полно представить информацию о скальных фрагментах»,- сказал он.

По его мнению, эта находка имеет определенный потенциал в смысле развития туризма, поскольку они оже вызвали небывалый интерес. После изучения находки и местности, предполагается благоустроить это место и развить инфраструктуру – в качестве туристической достопримечательности Арцаха.