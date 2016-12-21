Эрдоган назвал причину, по которой был ликвидирован убийца российского посла

В беседе с турецкими журналистами президент Турции Эрдоган выразил уверенность в том, что за убийством российского посла Андрея Карлова в Анкаре стоят гюленовцы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкая пресса.

Согласно заявлению Эрдогана, турецкие полицейские ликвидировали убийцу российского посла Мевлута Мерт Алтынташа, поскольку последний, кроме пистолета, был вооружен также и бомбой.

В Анкаре, где должна была состояться фотовыставка «Россия глазами турок, было совершено вооруженное нападение на посла России в Турции Андрея Карлова.

19-го декабря 22-летний турок Мевлут Мерт Алтынташ стрелял послу Карлову в спину, вследствие полученных ранений посол Андрей Карлов скончался. При покушении убийца кричал «Аллах Акбар», «Мы не забудем Алеппо» и пр. После чего состоялась перестрелка с правоохранителями, в которой Мевлут Мерт Алтынташ был убит.