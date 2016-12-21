Всемирная организация против пыток призвала Азербайджан прекратить нарушения прав человека

Всемирная организация против пыток призвала международное сообщество вмешаться в ситуацию с правами человека в Азербайджане.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт azadliq.info. в заявлении, размещенном в сайте азербайджанского Turan, Всемирная организация против пыток высказалась о применении пыток в отношении 18 политзаключенных в Азербайджане. «Эти молодые люди осуждены за убийство, терроризм, попытку восстания и свержения власти, религиозную вражду и прочие надуманные и необоснованные преступления»,- сказано в заявлении.

Всемирная организация против пыток отмечает также, что в Азербайджане распространены беззаконя, творимые судами, взяточничество, нарушения прав человека, и что власти Азербайджана должны обратить на это внимание. «В результате репрессий против гражданского общества, начавшихся в 2014-м году, общественные организации прекратили свою деятельность в этой стране, что делает затруднительной работу в Азербайджане в области защиты прав человека»,- сказано в заявлении.

Против диссидентов в Азербайджане фабрикуются дела, деланые обвинения уже настолько обострились, что власти обвиняют зампредседателя оппозиционой партии Народный фронт Фуада Каграманли и финансового директора оппозиционной газеты Фаика Амирли в радикализме. Всемирная организация против пыток, обращаясь к президенту Азербайджана, генеральному прокурору и министру внутренних дел, призывает их прекратить пытки против обвиняемых по делу Нардарана, и остановить несправедливые судебные процессы, освободив незаконно лишенных свободы людей.