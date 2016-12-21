На перекрестке улиц Царав-Ахпюра и Ачаряна произошло ДТП: пострадал гражданин

В 14.46 21-го декабря в МЧС Армении был получен сигнал о том, что на перекрестке улиц Царав-Ахпюра и Ачаряна произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой отряд. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, выяснилось, что столкнулись а/м марки «ВАЗ 2121», г/н 93 MQ 093 и а/м марки «ГАЗель», г/н 34 RA 631.

Спасатели обесточили машины и перекрыли газовые клапаны, водитель а/м «ВАЗ 2121» и пассажир были доставлены к машинам скорой помощи.