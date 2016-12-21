Председатель Следственного комитета Армении отбудет в Иран

Возглавляемая председателем Следственного комитета Армении Агваном Овсепяном делегация с 23 по 28 декабря с визитом будет в Исламской Республике Иран (Тегеране) для участия в обсуждении на тему «Антикоррупционное сотрудничество». Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна размещено на сайте правительства e-gov.am.

В составе делегации будут начальник отдела обеспечения международных запросов СК Армении Тигран Оганесян и старший следователь Главного управления по особо важным делам Нелик Арутюнян.