В больницах остаются 12 пациентов, тяжело раненных при теракте в Берлине

Двенадцать пациентов, тяжело раненных при теракте в центре Берлина 19 декабря, остаются в столичных больницах. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщили таблоиду Bild в городском сенате (правительстве).

"Число погибших не увеличилось и составляет 12 человек", — добавил собеседник.

По его словам, несколько пациентов в критическом состоянии.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других странах). МВД Германии заявило, что по делу есть подозреваемый, он находится в общеевропейском розыске.