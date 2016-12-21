Путин не изменил отношения к распаду СССР

Президент России Владимир Путин по-прежнему считает катастрофой распад Советского Союза, которая значительно отбросила страну в развитии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Взгляд», об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, не изменились (взгляды на распад СССР). Путин по-прежнему считает, что это была катастрофа для тех народов, которые жили под крышей одного союзного государства. Это была катастрофа, которая значительно отбросила нас в нашем развитии», - передает его слова телеканал «Мир 24».

По словам Пескова, Путин считает, что ныне независимые страны, включая Россию, были отброшены в развитии на несколько десятилетий из-за распада СССР, им пришлось наверстывать упущенное.

Однако Песков отметил, что говорить о «реверсивных процессах» невозможно, хотя логика и диктует «потребность новой интеграции» в бывшем СССР. Этот процесс он назвал сложным и неповоротливым, но не имеющим альтернативы. Песков упомянул в связи с этим возникший на почве СНГ ЕврАзЭС.

В сентябре глава российского государства на встрече с главами политических партий в Кремле высказал мнение, что Советский Союз не нужно было разваливать, а можно было идти по пути демократических преобразований.