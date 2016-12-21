Президент РФ Владимир Путин посмотрит свое новогоднее обращение по телевизору
20:38, 21 Декабрь, 2016
Президент РФ Владимир Путин традиционно встретит Новый год с родными и близкими, будет смотреть в новогоднюю ночь собственное теле-обращение к россиянам. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Традиционно с родными, близкими, друзьями. Как все отмечают Новый год", — сказал он в интервью телеканалу "МИР", отвечая на вопрос о том, как глава государства собирается отмечать наступающий 2017 год.
На вопрос, будет ли президент смотреть свое обращение по телевизору, он сказал: "Я уверен, что будет, конечно".