Президент Республики Армения Серж Саргсян принял уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову

Президент Республики Армения Серж Саргсян принял 21 декабря уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, находящуюся в Армении с официальным визитом по приглашению защитника прав человека Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян приветствовал гостью в нашей стране и выразил надежду, что визит госпожи Москальковой в Армению будет способствовать дальнейшему расширению и углублению взаимодействия между институтами защиты прав человека двух стран, на что нацелен также Меморандум, который сегодня подписан уполномоченным по правам человека РФ и защитником прав человека Армении.

Подчеркнув, что отношения между стратегическими партнёрами Арменией и Россией развиваются, включая различные сферы взаимовыгодного сотрудничества, президент Саргсян отметил, что активное взаимодействие в сфере защиты прав человека, а также укрепление демократических институтов являются важными компонентами армяно-российской повестки.