Генрих Мхитарян признан игроком года по версии Федерации футбола Армении

Полузащитник сборной Армении по футболу и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян считает для себя большой честью быть признанным лучшим футболистом Армении в 7-й раз.

«Для меня большая честь в седьмой раз получать награду в качестве лучшего армянского футболиста! Спасибо ФФА, моему клубу, моим поклонникам и представителям СМИ за веру в меня! Я посвятил всю свою жизнь футболу и достиг значительных успехов, но я чувствую, что я смогу создать больше истории для моего клуба «Манчестер Юнайтед» и Армении, страны, которую я нежно люблю», - как сообщает Арменпресс, написал Мхитарян на своей странице в Facebook.

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования в номинации «Игрок года». Генрих Мхитарян признан игроком года, получив 245 из возможных 250 баллов. Таким образом, Мхитарян был признан армянский игрок года на 7-й раз за свою карьеру, и 6-й раз подряд.

Геворг Казарян замял 2-е место с 56 очками, а Пиззелли - 3-е место с 45 баллами.