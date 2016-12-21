Армения и Иран могут стать частью транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем: Рухани

По убеждению президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, Армения и Иран могут стать частью транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем.

«Можно автомобильными и железнодорожными путями связать между собой Черное море и Персидский залив, что создаст благоприятные условия для нашего региона, а также торгово-экономической деятельности между другими государствами», - как сообщает Арменпресс, сказал президент ИРИ на совместной с президентом Армении пресс-конференции.

По словам Рухани, народы Армении и Ирана жили и сосуществовали бок о бок на протяжении веков и тысячелетий и были частью одной и той же цивилизационной колыбели. «У нас была возможность принимать у себя президента Армении Сержа Саргсяна после президентских выборов в нашей стране, и я всегда хотел посетить Армению. Я счастлив, что сегодня я нахожусь здесь, в вашей стране», - сказал президент ИРИ.

По его словам, армяно-иранские отношения имеют большой потенциал, но до сих пор использована только ее часть, все остальное должно быть реализовано в ближайшие месяцы и годы. «Мы установили хорошие отношения в сфере энергетики, договорились в ходе переговоров о дальнейшем укреплении этих отношений, в частности, путем увеличения поставок газа в Армению, транзита газа из Туркменистана через территорию Ирана и поставок электроэнергии. Мы должны продолжить и завершить строительство третьего энергоблока ЛЭП Иран-Армения», - слазал президент Ирана, добавив, что на встрече также обсуждались вопросы охраны окружающей среды, и была подчеркнута проблема загрязнения реки Аракс.

«Надеюсь, что вопрос будет решен по поручению президента Сержа Саргсяна. Мы договорились о расширении торгово-экономических отношений, создании благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов обеих стран. В этом контексте была обсуждена возможность осуществления совместных инвестиций в ЗСТ «Аракс» на армяно-иранской границе. Мы также добились эффективного сотрудничества и в области образования и науки», - отметил Рухани.

Он добавил, что на встрече была отмечена важность банковского сотрудничества между двумя странами. По словам иранского президента, состоявшиеся 21 декабря переговоры между председателями центральных банков Армении и Ирана создадут широкие возможности для развития банковских отношений между двумя странами, которые будут способствовать использованию существующего в торговле и экономической сферы потенциала.

Президенты Армении и Ирана обсудили также вопросы, касающиеся подтверждения льготного торгового режима между Ираном и ЕАЭС, который откроет путь к подписанию в будущем соглашения о свободной торговле.

«Мы также затронули вопросы региональной безопасности. Армения и Азербайджан являются нашими соседями и дружественными для нас государствами, и мы хотим стать свидетелями политического и согласованного урегулирования в Карабахе, так как это в интересах всех стран региона. Естественно, невозможно достичь устойчивого мира военным путем, и мы должны достичь региональной безопасности и стабильности путем переговоров в соответствии с международными нормами.

Мы также в ходе встречи обсудили вопрос о терроризме, поскольку эта проблема также относится ко всем региональным государствам. К счастью, безопасность в обоих наших государствах находится на достаточном высоком уровне, но в любом случае, необходимо принимать многосторонние совместные меры по борьбе с терроризмом, чтобы достичь окончательной победы над этой проблемой», - сказал Рухани, подчеркнув, что они также коснулись ситуация в Сирии и Ираке, поскольку эти государства сталкиваются с терроризмом, и необходимо поддержать их в борьбе с терроризмом.

«Мы согласились также по гуманитарным вопросам в этом регионе, особенно в Алеппо. Армения и Иран имеют хорошие традиции сотрудничества в международных организациях, и мы разделяем мнение в том, что эти добрые традиции должны продолжаться. Я надеюсь, что по результатам этой встречи мы сможем обеспечить твердую базу для дальнейшего развития отношений в торгово-экономической сфере, науке, культуре, а также в международных и региональных вопросах», - заключил Рухани.