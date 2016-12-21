Министр обороны Армении встретился с премьер-министром Грузии

Министр обороны Армении Виген Саркисян21 декабря встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на встрече был подчеркнут высокий уровень дружественных отношений между двумя странами, были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия в оборонной сфере и региональной безопасности.

Высоко оценив сотрудничество двух государств в разных сферах и подчеркнув необходимость развития отношений, стороны отметили также важность сохранения мира и безопасности в регионе, как важнейшего предусловия стабильного развития стран региона.

В тот же день состоялась встреча министра обороны Армении с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. Были обсуждены армяно-грузинские дружественные отношения, затронуты возможности содействия развитию и укреплению основанного на общечеловеческих ценностях сотрудничества между двумя дружественными народами. Министр поблагодарил патриарха за теплый прием.

21 декабря министр обороны Армении встретился с представителями грузинских и армянских СМИ, представил подробности состоявшихся встреч и переговоров.