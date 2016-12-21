Орландо Блум и Кэти Перри посетили детскую больницу в новогодних костюмах

Британский актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри посетили одну из детских больниц Лос-Анджелеса в образе Санта-Клауса и его спутницы. Об этом в среду, 21 декабря, сообщается на странице американского госпиталя вFacebook.

«Детей навестил Санта и его супруга, которые оказались очень похожими на Кэти Перри и Орландо Блума!» — говорится в посте. Артисты устроили выступление и сфотографировались с пациентами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Орландо Блум приобрел известность благодаря роли эльфа Леголаса в трилогии «Властелин колец» и пирата Уильяма Тернера в серии фильмов «Пираты Карибского моря». В 2009 году он стал послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В 2013 году Кэти Перри также стала послом доброй воли ЮНИСЕФ. Дискография певицы насчитывает четыре студийных альбома. Последний из них, Prism, вышел в 2013-м.