Премьер-министр Армении встретился с президентом Исламской Республики Иран

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 21 декабря встретился с прибывшим с официальным визитом в Республику Армения президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

«Очень рады встретиться с Вами и быть в гостях у дружественного армянского народа», – отметил Хасан Рухани, добавив, что по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном достигнут ряд соглашений и договоренностей. Хасан Рухани одновременно выразил надежду, что в дальнейшем эти программы будут претворены в жизнь.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя визит президента ИРИ Хасана Рухани, премьер отметил, что повестка армяно-иранского двустороннего сотрудничества очень насыщенна, что создает крепкий фундамент для дальнейшего развития и расширения отношений.

Премьер-министр представил ряд предложений, реализация которых еще больше укрепит армяно-иранские экономические связи и придаст новый импульс дальнейшему сотрудничеству. В частности, было предложено рассмотреть с иранской стороной идею создания в Армении центра сертификации продуктов питания, который будет способствовать упрощению процедуры оценки соответствия товаров и росту торгового оборота.

Подчеркнув сотрудничество между свободными экономическими зонами Армении и Ирана, премьер Карапетян в контексте стимулирования торгового оборота отметил важность расширения деятельности иранских компаний в Армении, учитывая возможности рынка Евразийского экономического союза.

Премьер Карапетян вновь подтвердил готовность Армении оказать содействие в переговорном процессе Иран-ЕАЭС.

Собеседники коснулись вопросов упрощения процесса транзитных перевозок, реализации туристического потенциала и увеличения пассажиропотоков.

Хасан Рухани позитивно оценил шаги по стимулированию армяно-иранского взаимодействия, отметив, что иранская сторона приветствует любое конструктивное предложение по развитию двусторонних отношений.