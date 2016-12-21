Иранский капитал должен быть более ощутимым в Армении: Серж Саргсян

Потенциал развития экономических отношений между Арменией и Ираном использован не полностью. Как сообщает Арменпресс, об этом на бизнес-форуме Армения-Иран сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, необходимо поднять двусторонние торгово-экономические отношения на сопоставимый с армяно-иранскими политическими отношениями уровень, что позволит реализовать крупные экономические проекты, позитивный опыт которого есть, в частности, в сфере энергетики.

«Я сегодня попросил президента Ирана поощрять крупных предпринимателей разных сфер приехать в Армению и начать здесь бизнес, обещав со своей стороны поощрять армянских предпринимателей делать то же самое в Иране», - сказал Саргсян.

Он выразил желание, чтобы иранский капитал был более ощутимым в Армении, что будет обоюдно выгодно для экономик обоих государств. «Сегодня в Армении созданы все предпосылки для инвестиций и ведения успешного бизнеса. Благодаря законодательным изменениям предусмотрены гарантии для иностранных инвесторов и возможности для бизнесменов пользоваться действующими и будущими льготами в Армении», - сказал президент.

В числе привилегий предпринимательства в Армении Саргсян подчеркнул тот факт, что страна имеет режим льготной торговли с многочисленными странами. «Иранские предприниматели, занимаясь бизнесом в Армении, могут пользоваться широкими возможностями, которые предоставляет членство Армении в Евразийском экономическом союзе», - сказал президент, добавив, что как граничащая с Ираном страна Армения является транспортным коридором в страны ЕС и СНГ.

«В этом плане важно значение дорожного коридора Север-Юг как необходимый трансфертный путь, связывающий порты Персидского залива с портами Черного моря», - сказал Серж Саргсян.