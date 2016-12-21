Армения и Иран ведут переговоры вокруг увеличения экспорта иранского газа. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе армяно-иранского бизнес-форума заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани.

По его словам, обе страны имеют большой потенциал - вековые дружественные отношения между соседними народами и общие цивилизационные ценности, которые существуют в регионе и, особенно, между Арменией и Ираном.

В ходе форума президент Ирана подчеркнул важность взаимодействия между деловыми кругами обеих стран, а также желания руководства Ирана и Армении развивать отношения. «Газ может способствовать развитию Армении, сделать дома людей такими же теплыми, как их сердца»- сказал Рухани.

Он также заверил, что создание зоны свободной торговли может стимулировать экономические отношения между двумя государствами. «Географическое положение Армении и Ирана также имеет ключевое значение, и обе страны могут обеспечить транзитный маршрут в оси север-юг», - сказал Рухани, заверив, что нет никаких препятствий для расширения связей между странами.