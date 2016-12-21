Рождественская елка установлена на площади в центре Алеппо

Праздничные огни зажжены на рождественской елке, установленной на площади квартала Азизия в центре Алеппо, населенном преимущественно христианами. Как сообщает в своей электронной версии газета "Аль-Ватан", жители города впервые за 4,5 года готовятся встретить 25 декабря Рождество Христово в мирной обстановке.

По информации издания, горожане не стали дожидаться официального объявления сирийского командования о том, что город полностью очищен от бандформирований, и окунулись в предпраздничную атмосферу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Люди поздравляют друг друга и встречающихся на улицах военных с воссоединением северной столицы Сирии.

Как передает "Аль-Ватан", по инициативе студентов Алеппского госуниверситета на главной площади имени Абдаллы аль-Джабири установлен памятный знак о погибших жителях и военнослужащих, которые освобождали город от вооруженных группировок.





