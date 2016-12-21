Louis Vuitton создал люксовые коробки к Рождеству

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил коллекцию упаковочных коробок в преддверии рождественских и новогодних праздников. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает Luxurylaunches.

В линейку, которая получила название Fantasy boxes, вошли несколько моделей, каждая выполнена в индивидуальном стиле. Например, одна из коробок внешне напоминает магнитолу, а другая — сейф с маленькими ящиками,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH.