Dior показал процесс создания украшений

Французский модный дом Dior представил видеоролик, где показан процесс создания украшений из линейки La Rose des Ventes от эскиза до готового ювелирного изделия. Видео опубликовано на YouTube.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стали выпускать не только женскую одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию, но и мужскую одежду в линии Dior Homme, а также косметику, часы и драгоценности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Линейка Rose des vents была запущена в 2015 году. Первоначально в нее входили украшения, декорированные цветными полудрагоценными камнями (лазуритом, опалом и бирюзой). Через год коллекция пополнилась золотыми браслетами и колье с бриллиантами.