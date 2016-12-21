Американцы устроили вечеринку в честь своего развода

Жители американской штата Калифорния устроили вечеринку в честь своего развода. Об этом пишет Daily Mail.

48-летние Мишель Махони (Michelle Mahoney) и Джефф Бесерра (Jeff Becerra) прожили в браке 24 года. После того, как с 2014 года пара переживает проблемы в браке, они решили развестись. Так как американцам удалось расстаться, сохранив дружеские отношения, они устроили вечеринку для друзей и членов семьи, на которой отметили начало нового этапа в их жизни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что около 70 процентов приглашенных положительно откликнулись на идею о мероприятии и проявили поддержку, но остальное гости решили не приходить. «Мы остались теми же людьми, и мы любим друг друга. Но мы не хотим больше продолжать романтические отношения до конца нашей жизниե, — сказала Махони. У американцев две дочери: 20-летняя Райли и 18-летняя Эмма.