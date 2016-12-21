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В Сахаре выпал снег впервые за почти 40 лет


В пустыне Сахара впервые с 1979 года выпал снег. Об этом сообщаетThe Independend со ссылкой на очевидца - фотографа-любителя Карима Бушетата. В своем фейсбуке он выложил фотографии снега, выпавшего в окрестностях алжирского городка Айн-Сефра, расположенного на севере пустыни,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU. 

По словам Бушетата, снег пролежал около суток. "Все были удивлены, увидев снег в пустыне - это очень редкое явление", - сказал фотограф.

 

 

 



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