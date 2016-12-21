Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин присвоил послу РФ в Анкаре Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно.

"За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", - говорится в тексте указа, опубликованном в среду на сайте Кремля,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Нападение на посла России в Турции произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок". МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.