Эмир Кустурица отказался играть в кинофильмах

Сербский режиссер Эмир Кустурица решил, что больше не будет играть в кино. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Москве перед российской премьерой его новой картины "По млечному пути", в которой он сыграл главную роль.

"Этот фильм для меня был очень тяжелый, когда я играл в фильме, это было большой проблемой. Быть актером и режиссером - это разная работа", - рассказал Кустурица.

Он подчеркнул, что "никогда в жизни больше не будет актером", поскольку ему гораздо ближе режиссерская профессия,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эмир Кустурица - один из немногих обладателей двух высших наград Каннского кинофестиваля. Главную награду фестиваля, "Золотую пальмовую ветвь", он получал за свои картины "Папа в командировке" и "Андеграунд". Сам Кустурица не раз снимался в собственных фильмах, однако в большинстве из них играл лишь эпизодические роли.







