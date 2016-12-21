В рамках бизнес-форума Армения-Иран было подписано пять меморандумов. Один из меморандумов касался экономического сотрудничества и был подписан генеральным директором компании «Оператор электроэнергетической системы»

Мнацаканом Мнацаканяном, советником министра энергетики Ирана Хомаюном Хайери и директором ЗАО «Учетный центр» Мкртичем Джалаляном.

Как сообщает Арменпресс, следующий меморандум посвящен сотрудничеству в медицинской сфере. Документ подписали директор Национального онкологического центра имени Фанарджяна Армен Тананян и председатель Совета директоров ОАО «Варан Парто Дарман» Мухаммад Худжатпанахи.

Третий меморандум подписан исполнительным директором «Союза заводов и экспорта» провинции Гилан Ирана Гасемом Резая и главой Республиканского союза работодателей Армении Гагиком Макаряном.

Другой меморандум был подписан президентом Палаты сельского хозяйства и промышленности провинции Гилан Ирана Хадидом Искуром Табанни и президентом и президентом Торгово-промышленной палаты Еревана Андраником Алексаняном.

Последний меморандум был подписан между губернатором провинции Гилан Ирана Мохаммадали Наджафи и губернатором Араратской области Армении Рубиком Абрамяном.

В бизнес-форуме Армения-Иран принимает участие более 170 предпринимателей, 90 из которых прибыли из Ирана, в том числе и предприниматели армянского происхождения.-0-/36/