Марио Тестино спел с Джиджи Хадид

Британский фотограф Марио Тестино снялся в праздничном видео спел рождестенскую испанскую песню Feliz Navidad. Его партнершей по съемкам стала топ-модель Джиджи Хадид. Ролик с их участием выполнен в черно-белых тонах и опубликован на YouTube.

Джиджи Хадид — американская модель, является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria's Secret, кроме того, она снялась для календаря Pirelli 2015 года.

Марио Тестино — британский фотограф перуанского происхождения, его работы публиковались в таких журналах как Vogue и Vanity Fair, а в объектив его камеры попадали Принцесса Диана, Кира Найтли, Мадонна, Леди Гага и другие,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.