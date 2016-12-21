В Национальном собрании НКР состоялось рабочее совещание

Председатель Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян 21-го декабря созвал рабочее совещание, в котором приняли участие заместитель председателя парламента, руководители постоянных комиссий их заместители и ответственные лица аппарата.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в ходе совещания были обсуждены законопроекты, включенные в повестку 4-й сессии, проект закона «О государственном бюджете Нагорно-Карабахской Республики на 2017 год» и сопровождающие его проекты законов.

Председатели постоянных комиссий представили соответствующие отчеты касательно находящихся в обращении законопроектов.

Подводя итоги совещания, председатель парламента Ашот Гулян объявил, что очередное пленарное заседание 4-й сессии Национального собрания 6-го созыва состоится 22-го декабря в 11:00.