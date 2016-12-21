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СМИ: "Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство российского посла


Вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

Ранее сообщалось, что в ходе расследования задержаны 13 человек, среди них мать, отец, сестра и другие родственники стрелявшего в дипломата Мевлюта Мерта Алтынташа.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Турецкие власти сообщили, что нападавший, являвшийся полицейским, был ликвидирован местными силами безопасности.





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