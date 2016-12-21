Президенты Армении и Ирана подвели итоги переговоров

По завершении состоявшихся в резиденции Президента армяно-иранских переговоров на высшем уровне были подписаны документы, направленные на расширение двустороннего сотрудничества в ряде отраслей между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании "О сотрудничестве в области спорта между Министерством спорта и по вопросам молодёжи Республики Армения и Министерством спорта и по вопросам молодёжи Исламской Республики Иран"; "О сотрудничестве в сфере чрезвычайных ситуаций между Министерством чрезвычайных ситуаций Республики Армения и Министерством внутренних дел Исламской Республики Иран"; о сотрудничестве между Музеем истории РА и Национальным музеем ИРИ; "О сотрудничестве в сфере туризма между Министерством экономического развития и инвестиций Республики Армения и организацией по культурному наследию, ремёслам и туризму Исламской Республики Иран"; соглашение "Между Правительством Республики Армения и Правительством Исламской Республики Иран о совместном использовании пограничных ворот Мегри-Нурдуз"; принята также совместная Декларация.



Президенты Армении и Ирана подвели итоги встречи в заявлениях перед представителями средств массовой информации.





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Заявление Президента Сержа Саргсяна перед СМИ после встречи с Президентом Ирана Хасаном Рохани







Многоуважаемый господин Президент,



Уважаемые дамы и господа,



Большая честь принимать в Армении в гостях Президента соседней и дружественной Исламской Республики Иран и моего очень хорошего коллегу доктора Хасана Рохани.



Невозможно передать всю глубину и охват отношений Армения-Иран, охарактеризовав их просто как дружественные. Мало найдётся народов, которым выпала судьба тысячелетиями шагать бок о бок через перекрёстки истории и сегодня продолжать тесное взаимодействие, испытывая особенное уважение по отношению друг к другу.



Армения, я уверен, и Иран, заинтересованы сделать максимальное для ещё большего укрепления и развития дружественных отношений, которые основаны на традиционных богатых связях. Свидетельством этого является высокий уровень наших отношений с Ираном со времени независимости, совместные программы, оживлённые взаимные визиты и, конечно, нынешний визит моего уважаемого коллеги, Его Превосходительства господина Хасана Рохани в нашу страну. Несомненно, намеченные сегодня к подписанию документы и достигнутые договорённости придадут новый импульс, чтобы поднять на качественно новый уровень армяно-иранское взаимодействие.



Мы сегодня провели всесторонние и содержательные обсуждения самых разных вопросов двусторонней повестки: подтвердили нашу решимость, направленную на совместную реализацию разработанных программ, отметили важность периодического проведения политических консультаций, обсудили вопросы, связанные со стимулированием связей между деловыми кругами в торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах, в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре. Мы с уважаемым господином Президентом коснулись хода реализации соглашений, достигнутых на 14-ом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.



Я выразил глубокую благодарность своему коллеге за подчёркнутое уважение и заботу Ирана в отношении армянского культурного наследия, а также за традиционно заботливое отношение к армянской общине Ирана.



В результате договорённости, достигнутой между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран продолжает осуществляться обмен газа и электроэнергии. Исходя из соображений обеспечения необходимых объемов энергоносителей в Республике Армения в результате отмеченного обмена и в результате договорённостей, достигнутых на прошедших в Ереване четырёхсторонних переговорах, мы коснулись задействования энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия.



Обменялись мыслями по поводу планов создания международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив - Чёрное море, осуществлением которых облегчится международная перевозка грузов, будет дана возможность при минимальных транспортных затратах иранским товарам войти в европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран. Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьёзным стимулом для роста объёмов товарооборота между нашими странами.



Мы обменялись мнениями также относительно региональных интеграционных процессов и подчеркнули важность тех возможностей сотрудничества, которые предоставляет членство Армении в Евразийском экономическом союзе.



Продолжаем работу в направлении улучшения среды ведения бизнеса и инвестиционных регулировок для хозяйствующих субъектов двух стран. В этом контексте хочу особо подчеркнуть важность ликвидации въездных виз для граждан наших стран. Уверен, что повышение уровня взаимного знакомства наших народов будет способствовать также углублению торгово-экономических связей.



В этом плане, несомненно, я очень рад, что сегодня, параллельно с визитом, состоится обширный бизнес-форум в Ереване.



На нашей встрече, конечно, были затронуты также актуальные региональные и международные проблемы. Мы обменялись мнениями относительно реализации исторических договорённостей, достигнутых вокруг Иранской ядерной программы. Уверен, что они откроют новые горизонты развития перед трудолюбивым и творческим народом Ирана, являясь новым стимулом для оживления как нашего двустороннего, так и более широкого регионального взаимодействия.



Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и международные усилия, направленные на урегулирование ситуации. В этом плане важным является принятие два дня назад в Совете безопасности ООН резолюции по гуманитарной ситуации в Алеппо. Несомненно, Армению в первую очередь заботит вопрос обеспечения безопасности армянской общины в Сирии, и особенно, в Алеппо.



Моему уважаемому коллеге, как всегда, и на этот раз представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, направленные на ликвидацию последствий апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха договорённости, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Мы очень высоко оцениваем уравновешенную позицию Ирана относительно основанного на международном праве исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы. Мы подтвердили, что Нагорно-Карабахская проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость любого шага, направленного на нагнетание ситуации и распространение дестабилизации в регионе.

Мы договорились с моим коллегой продолжать эту добрую традицию контактов на самом высоком уровне.



Я выразил благодарность Президенту Исламской Республики Иран за приглашение в будущем году посетить Иран и сказал, что я с удовольствием обязательно приеду, потому что наши отношения просто обязывают. Очень благодарен.