Volkswagen выплатит в США еще $1 млрд в рамках дизельгейта

Нью-Йорк. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Германская компания Volkswagen AG договорилась с американскими регуляторами о выплате еще примерно $1 млрд в рамках "дизельного скандала". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет The Detroit News.

Средства будут направлены на выкуп или ремонт 80 тыс. автомобилей с дизельным двигателем объемом 3 литра, на которых было установлено программное обеспечение, занижающее информацию о вредных выбросах. Кампания затрагивает машины VW Touareg, Porsche Cayenne и Audi A6, A7, A8, A8L, Q5 и Q7, выпущенные в 2009-2016 годах.

Ранее Volkswagen договорилась о выплате $14,7 млрд в рамках аналогичной акции, касающейся около 475 тыс. автомобилей с 2-литровыми двигателями.