Саргсян и Рохани придали важное значение увеличению поставок газа с территории Ирана в Армению

21-го декабря по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна в Армению прибыл с официальным визитом президент Ирана Хасан Рохани.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении, в годе визита состоялась встреча президента Ирана Хасана Рохани с президентом Армении Сержем Саргсяном, а также с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

В ходе переговоров, которые прошли в теплой, дружественной обстановке, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны оценили этот визит как важный шаг, направленный на расширение отношений между обеими странами.

Стороны провели всесторонние и содержательные обсуждения самых разных вопросов двусторонней повестки: подтвердили взаимную решимость, направленную на совместную реализацию разработанных программ, отметили важность периодического проведения политических консультаций, обсудили вопросы, связанные со стимулированием связей между деловыми кругами в торгово-экономической, энергетической, транспортной сферах, в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре. Стороны коснулись хода реализации соглашений, достигнутых на 14-ом заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Было отмечено, что намеченные сегодня к подписанию документы и достигнутые договорённости придадут новый импульс, чтобы поднять на качественно новый уровень армяно-иранское взаимодействие.

Президенты высоко оценили важность межпарламентского сотрудничества, которое всегда служило развитию отношений между обеими странами.

В результате договорённости, достигнутой между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран продолжает осуществляться обмен газа и электроэнергии. Исходя из соображений обеспечения необходимых объемов энергоносителей в Республике Армения в результате отмеченного обмена и в результате договорённостей, достигнутых на прошедших в Ереване четырёхсторонних переговорах, стороны коснулись задействования энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия.



Обменялись мыслями по поводу планов создания международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив - Чёрное море, осуществлением которых облегчится международная перевозка грузов, будет дана возможность при минимальных транспортных затратах иранским товарам войти в европейские рынки, а также привлечь транзит грузов из других стран. Это будет не только самый короткий и безопасный путь для иранского транспорта через Армению, но также явится очень серьёзным стимулом для роста объёмов товарооборота между нашими странами, сказал президент Армении Серж Саргсян. Саргсян и Рохани придали важное значение увеличению поставок газа с территории Ирана в Армению

Стороны обменялись мнениями также относительно региональных интеграционных процессов и подчеркнули важность тех возможностей сотрудничества, которые предоставляет членство Армении в Евразийском экономическом союзе.



было сказано также о том, что продолжается работа в направлении улучшения среды ведения бизнеса и инвестиционных регулировок для хозяйствующих субъектов двух стран. В этом контексте хочу особая важность присуща ликвидации въездных виз для граждан наших стран. Повышение уровня взаимного знакомства наших народов будет способствовать также углублению торгово-экономических связей.



На встрече были затронуты также актуальные региональные и международные проблемы. Собеседники обменялись мнениями относительно реализации исторических договорённостей, достигнутых вокруг Иранской ядерной программы.

Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и международные усилия, направленные на урегулирование ситуации. В этом плане важным является принятие два дня назад в Совете безопасности ООН резолюции по гуманитарной ситуации в Алеппо. Несомненно, Армению в первую очередь заботит вопрос обеспечения безопасности армянской общины в Сирии, и особенно, в Алеппо.



Президент Армении Серж Саргсян представил усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на обеспечение прогресса в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, направленные на ликвидацию последствий апрельской агрессии Азербайджана против Арцаха договорённости, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что Армения очень высоко оцениваем уравновешенную позицию Ирана относительно основанного на международном праве исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы. Стороны подтвердили, что Нагорно-Карабахская проблема не может иметь военного решения, и подчеркнули недопустимость любого шага, направленного на нагнетание ситуации и распространение дестабилизации в регионе.

Стороны договорились с моим коллегой продолжать эту добрую традицию контактов на самом высоком уровне.



В конце встречи президент Армении Серж Саргсян выразил благодарность Президенту Исламской Республики Иран за приглашение в будущем году посетить Иран и сказал, что с удовольствием обязательно приедет, потому что отношения между обеими странами просто обязывают к углублению сотрудничества.

В результате официального визита президента Ирана Хасана Рохани были подписаны следующие документы.