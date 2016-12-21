Голливудский актер и 38-й губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер поделился завтраком с воробьем. Ролик с кормлением птицы был опубликован в его Twitter-аккаунте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На видео Шварценеггер завтракает, сидя за столом, и протягивает кусочек хлеба подлетевшему воробью. «Обожаю делиться своим завтраком», — отмечает актер перед тем, как покормить птицу.