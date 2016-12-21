Министры обороны Армении и Грузии обсудили вопросы безопасности в регионе
21-го декабря делегация, возглавляемая министром обороны Армении Вигеном Саргсяном, прибыла с официальным визитом в Грузию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
После церемонии официальной встречи состоялась встреча министров обороны Армении и Грузии Вигена Саргсяна и Левана Игория. После шх беседы с глазу на глаз состоялась встреча делегаций в расширенном составе.
Министры обороны Армении и Грузии обсудили вопросы безопасности в регионе и программы сотрудничества оборонных ведомств обеих стран.
Переговоры завершились подписанием планов о сотрудничестве оборонных ведомств обеих стран на 2017 год.
В конце переговоров состоялась совменстная пресс-конференция министров обороны Армении и Грузии Вигена Саргсяна и Левана Игория.