21-го декабря делегация, возглавляемая министром обороны Армении Вигеном Саргсяном, прибыла с официальным визитом в Грузию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

После церемонии официальной встречи состоялась встреча министров обороны Армении и Грузии Вигена Саргсяна и Левана Игория. После шх беседы с глазу на глаз состоялась встреча делегаций в расширенном составе.

Министры обороны Армении и Грузии обсудили вопросы безопасности в регионе и программы сотрудничества оборонных ведомств обеих стран.

Переговоры завершились подписанием планов о сотрудничестве оборонных ведомств обеих стран на 2017 год.

В конце переговоров состоялась совменстная пресс-конференция министров обороны Армении и Грузии Вигена Саргсяна и Левана Игория.