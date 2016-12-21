Полиция объявила в розыск подозреваемого в берлинском теракте тунисца

Немецкая полиция объявила в розыск молодого тунисца, подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает в среду, 21 декабря, Spiegel Online.

По данным издания, в ходе осмотра кабины грузовика, протаранившего толпу на рождественской ярмарке, под водительским сиденьем были обнаружены документы на имя Аниса А. 1992 года рождения.

В свою очередь, Allgemeine Zeitung пишет, что подозреваемого зовут Ахмед, ему 21 год. Газета сообщает, что документы были выданы в городе Клеве в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Ранее 21 декабря сообщалось, что исполнитель теракта может быть ранен.

19 декабря в Берлине фура совершила наезд на посетителей новогоднего уличного базара. Управлявший ею человек скрылся. Во время инцидента в кабине грузовика находился еще один мужчина, он погиб. Жертвами стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.