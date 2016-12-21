Создающий рождественские прически для дочери американец прославился в сети

Житель американского штата Арканзас создает для своей дочери различные прически в честь наступающего Рождества. Для этого мужчина специально окончил курсы парикмахеров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Грег Уикхерст один воспитывает четырехлетнюю Иззи. Для праздничной вечеринки в школе он изобразил на голове девочки украшенную игрушками елку и подарки. Ему понадобилось больше часа на создание прически.

Уикхерст также изображал на голове Иззи рождественскую ель и шапку Санта Клауса. «Мы слушаем рождественские песни, пьем горячий шоколад, поем. Я стараюсь делать все необычным и веселым для нас», — сказал американец.

Уикхерст создал страницу на Facebook, где публикует фотографии с Иззи и ее прическами.