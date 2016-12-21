Призовой фонд рождественской лотереи в Испании превысил €2,3 млрд

Призовой фонд традиционной рождественской лотереи в Испании вырос в нынешнем году на €70 млн и превысил €2,3 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили организаторы розыгрыша.

Таким образом главный приз лотереи, которая традиционно проходит 22 декабря, достигнет, по их информации, €660 млн.

В среднем же каждый подданный 46-миллионной Испании потратил чуть менее €64 на розыгрыш, что более чем на евро превышает прошлогодние показатели. Самые азартные испанцы живут в провинции Сория (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), жители которой накупили лотерейных билетов на €238,5 каждый. Стоимость одного билета составляет €20.

Национальная рождественская лотерея в Испании проводится ежегодно с 1812 года и является одной из самых старых в мире. Она также считается крупнейшей на планете по размеру призового фонда, который составляет 70% от дохода, полученного в результате продажи билетов.



ФОТО: EPA/LUIS TEJIDO