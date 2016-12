Թրամփը դեմ Է արտահայտվել պաշտոնակալության ճոխ արարողություն անցկացնելուն եւ հայտնիների ներկա լինելուն

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել Է, որ իր պաշտոնամուտի արարողությունը ճոխ չի լինելու, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Նա Twitter-ում գրել Է, որ իր պաշտոնակալության արարողությանը «չեն լինելու «A» կատեգորիայի հայտնիներ», որոնք փորձում են հրավիրատոմսեր ստանալ:

Թրամփն առիթը բաց չի թողել հիշատակելու համանման միջոցառումը, որն ընտրություններում իրեն տանուլ տված Հիլարի Քլինթոնը կազմակերպել Էր իր կողմնակիցների համար: Նա գրել Է. «Տեսեք՝ նրանք ի՞նչ արեցին Հիլարիի համար: Ոչինչ»:

Ընտրված նախագահի անցումային թիմում հայտնել են, որ արարողությանը հրավիրված են միայն մի քանի արտիստներ, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը:

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!